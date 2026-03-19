Форвард Інтера змінив спортивне громадянство
Анж-Йоан Бонні
ФК Інтер
Французький форвард міланського Інтера Анж-Йоан Бонні виступатиме за збірну Кот-д'Івуару.
Про це повідомляє Даніеле Марі.
Зміну громадянства Бонні підтвердив головний тренер збірної Кот-д'Івуару Емерс Фає.
"З Бонні є домовленість, він вибрав грати за нас. Зараз у нього проблема з зубами, тому ми вирішили не викликати його в березні, щоби він повністю відновив фізичну форму. Він приєднається до нас у майбутньому", – заявив Фає.
Бонні провів 19 матчів і забив 6 голів на молодіжні збірні Франції різних вікових категорії, проте до дорослої збірної не викликався жодного разу. Форвард народився у Франції, проте має івуарійське коріння.
Нагадаємо, влітку минулого року Бонні перейшов у Інтер із Парми за 23 мільйони євро.