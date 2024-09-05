Мбаппе: Збірна Франції має намір повністю викластись у матчах Ліги націй

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе поділився очікуваннями від початку нового розіграшу Ліги націй.

Його слова передає RMC Sport.

"Не знаю, як до цього ставитися, тому що для нас немає нічого важливішого за збірну Франції. Ми вже вигравали це змагання, а коли нам не вдалося перемогти, це було схоже на кінець світу. Але ми маємо намір повністю викластись.

Щодо мого ставлення до цього турніру — це гра, і ми маємо перемагати. Ми виграли це змагання, і наприкінці матчу я навіть не усвідомлював, що ми виграли трофей. Коли ми його не виграли, нас критикували", — сказав Мбаппе.