Кабаєв: Є проблема з реалізацією. Якби не вона, ми б грали у Лізі чемпіонів

Півзахисник київського Динамо Владислав Кабаєв після перемоги над черкаським ЛНЗ у домашньому матчі 5-го туру Української Прем'єр-ліги поспілкувався з кореспондентом Чемпіона Миколою Дендаком. Зокрема, 29-річний гравець оцінив гру команди.

"Гра, як гра. Головне, що здобули позитивний результат, завжди є над чим працювати та вдосконалюватися як мені так і команді"

Владислав також прокоментував проблему з реалізацією моментів.

"Головне, що здобули позитивний результат, завжди є над чим працювати та вдосконалюватися як мені, так і команді. Є проблема з реалізацією, якої не вистачає, щоб ми забивали кожен мʼяч та грали не в Лізі Європи, а в Лізі чемпіонів. Подивіться, такі зірки, як Мбаппе, Роналду, Мессі, не забивають також, тому це нормально. Я кажу, що є над чим працювати. Головне, що ці моменти є, бо, якби їх не було, було б набагато гірше".

Також Кабаєв розповів, чому під керівництвом Олександра Шовковського він почав показувати кращу гру, ніж під керівництвом Мірчі Луческу.

"Психологічний стан. Те, як тренер дає мені свободу дій на полі, діалог з ним. Не лише я, як бачите, вся команда краще грає".

Наостанок, гравець поділився думкою про те, чому румунський фахівець не допоміг йому максимально розкрити свій потенціал.

"Мені не вистачало свободи, мабуть, і команді. Не знаю, як команді вистачало, якщо результату не було. Тут все говорить результат за себе" , — сказав Кабаєв.

У сезоні-24/25 український нападник зіграв 9 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 1 забитим м'ячем та віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, київський клуб зупинився за крок до основного етапу Ліги чемпіонів. У фіналі кваліфікації кияни за сумою двох матчів поступилися Зальцбургу.

Зазначимо, що в основному етапі Ліги Європи Динамо зустрінеться з Ромою, за яку виступає Артем Довбик, Лаціо, Ференцварошем та ще кількома клубами. З результатами жеребкування можна ознайомитись ТУТ. Раніше було оприлюднено розклад матчів Динамо.