Нападник Баєра пояснив чому приспустив шорти після забитого м'яча

Нападник Баєра Віктор Боніфейс пояснив чому він приспустив шорти після забитого голу у ворота Гоффенгайма.

Про це повідомляє сайт ліги.

"Я не хотів нікого провокувати, я зробив це перед нашими вболівальниками. Це тренд з TikTok від великого інфлюєнсера в Нігерії.

Я пообіцяв йому відсвяткувати таким чином, але й досі не забивав", – сказав Боніфейс.