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Нападник Баєра пояснив чому приспустив шорти після забитого м'яча

Володимир Кук — 15 вересня, 23:03
Нападник Баєра пояснив чому приспустив шорти після забитого м'яча
Віктор Боніфейс
Instagram:boniface_jrn

Нападник Баєра Віктор Боніфейс пояснив чому він приспустив шорти після забитого голу у ворота Гоффенгайма.

Про це повідомляє сайт ліги.

"Я не хотів нікого провокувати, я зробив це перед нашими вболівальниками. Це тренд з TikTok від великого інфлюєнсера в Нігерії.

Я пообіцяв йому відсвяткувати таким чином, але й досі не забивав", – сказав Боніфейс.

У сезоні-2024/25 нігерієць зіграв 4 матчі на клубному рівні, у яких забив 3 гола і віддав 1 результативну передачу.

Нагадаємо, вчора, 14 вересня, Баєр у виїзному матчі декласував Гоффенгайм (1:4). Боніфейс оформив дубль та віддав результативну передачу.

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