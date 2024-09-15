Нападник Баєра пояснив чому приспустив шорти після забитого м'яча
Віктор Боніфейс
Instagram:boniface_jrn
Нападник Баєра Віктор Боніфейс пояснив чому він приспустив шорти після забитого голу у ворота Гоффенгайма.
Про це повідомляє сайт ліги.
"Я не хотів нікого провокувати, я зробив це перед нашими вболівальниками. Це тренд з TikTok від великого інфлюєнсера в Нігерії.
Я пообіцяв йому відсвяткувати таким чином, але й досі не забивав", – сказав Боніфейс.
У сезоні-2024/25 нігерієць зіграв 4 матчі на клубному рівні, у яких забив 3 гола і віддав 1 результативну передачу.
Нагадаємо, вчора, 14 вересня, Баєр у виїзному матчі декласував Гоффенгайм (1:4). Боніфейс оформив дубль та віддав результативну передачу.