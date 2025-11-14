Нам не дали суперечливий пенальті, – Назарина прокоментував поразку від Франції

Півзахисник збірної України Єгор Назарина висловився про поразку команди від Франції в матчі кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року.

Слова футболіста наводить Суспільне Спорт.

"Складно, грали проти збірної Франції, всі футболісти топрівня. У першому таймі вибігали в контратаку пару разів, могли десь знайти момент, забити. Також пенальті суперечливий нам не поставили. Проаналізуємо та будемо готуватися до наступного матчу.

Франція тиснула і в першому таймі, але не було жодного моменту, щоб вони могли забити. Поставили пенальті, ми трішки відкрилися, намагалися більше пресингувати. Були зони – суперник ними скористався.

Четвертий гол? Вже було 0:3, ми відкрилися, втома була. У першому таймі багато набігали, втомились. Відкрили зони, а з таким суперником, коли відкриті зони, то важко оборонятися", – розповів Назарина.

Через цю поразку Україна опустилася на третє місце в турнірній таблиці та тепер зобов'язана перемагати Ісландію в останньому матчі кваліфікації.

Раніше підсумки гри підбив головний тренер "жовто-синіх" Сергій Ребров.