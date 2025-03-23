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Нагельсманн визначив основного воротаря збірної Німеччини

Володимир Максименко — 23 березня 2025, 09:14
Нагельсманн визначив основного воротаря збірної Німеччини
Марк-Андре тер Штеген
Getty Images

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсменн визначив основного воротаря команди.

Відповідну заяву фахівця наводить Флоріан Плеттенберг.

"Я неодноразово заявляв, що якщо Марк-Андре тер Штеген здоровий і в хорошій формі, то він – перший номер в моїй команді. 

Він заслуговує на те, щоб зіграти на великому турнірі після всіх цих важких років. Якщо ж він не в формі, то боротьба відкрита для всіх воротарів", – розповів наставник "Бундестім".

Зазначимо, що вже сьогодні Німеччина зіграє матч-відповідь чвертьфіналу Ліги націй проти Італії. Стартовий свисток заплановано на 21:45 за київським часом.

Перший матч команд завершився перемогою німців з рахунком 2:1.

Раніше повідомлялось, що Мануель Ноєр зробив перерву у тренуваннях через можливий рецидив.

Мануель Ноєр Тер Штеген Збірна Німеччини з футболу Юліан Нагельсманн

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