Нагельсманн визначив основного воротаря збірної Німеччини
Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсменн визначив основного воротаря команди.
Відповідну заяву фахівця наводить Флоріан Плеттенберг.
"Я неодноразово заявляв, що якщо Марк-Андре тер Штеген здоровий і в хорошій формі, то він – перший номер в моїй команді.
Він заслуговує на те, щоб зіграти на великому турнірі після всіх цих важких років. Якщо ж він не в формі, то боротьба відкрита для всіх воротарів", – розповів наставник "Бундестім".
Зазначимо, що вже сьогодні Німеччина зіграє матч-відповідь чвертьфіналу Ліги націй проти Італії. Стартовий свисток заплановано на 21:45 за київським часом.
Перший матч команд завершився перемогою німців з рахунком 2:1.
Раніше повідомлялось, що Мануель Ноєр зробив перерву у тренуваннях через можливий рецидив.