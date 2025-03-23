Нагельсманн визначив основного воротаря збірної Німеччини

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсменн визначив основного воротаря команди.

Відповідну заяву фахівця наводить Флоріан Плеттенберг.

"Я неодноразово заявляв, що якщо Марк-Андре тер Штеген здоровий і в хорошій формі, то він – перший номер в моїй команді.

Він заслуговує на те, щоб зіграти на великому турнірі після всіх цих важких років. Якщо ж він не в формі, то боротьба відкрита для всіх воротарів", – розповів наставник "Бундестім".