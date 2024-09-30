Цей заряд розрахований на русню: президент Вереса знайшов виправдання скандальній кричалці рівненських ультрас

Президент Вереса Іван Надєїн вважає, що скандальна кричалка рівненських фанатів була адресована не Шахтарю, а росіянам.

Про це він сказав у коментарі для "ТаТоТаке".

Нагадаємо, ультрас Вереса скандували: "В нашім лісі сосен повно, ми наробим вам гроби, ваш футбол нам до п***и, і вам п***а".

"Я прослухав і взагалі не розумію, звідки взялося, що це адресується гравцям Шахтаря, бо цей заряд, мені здається, лунає на всіх іграх. Я взагалі не побачив там ні слова про Шахтар. Те, що у тіктоці написали "Чи бачили ви заряд на Шахтар?"... Ну так, якби написали, що це заряд на русню, то всі прекрасно це зрозуміли б. Хтось вкинув провокацію. На мою переконливу думку, цей заряд розрахований у першу чергу на русню, на нашого єдиного ворога. По відношенню до Вереса є різні кричалки, тут же слово "Шахтар" не звучить. Звучить конкретний посил на "гроби", "сосну" і "русню". У нас на футболках написано "п***а русні", ми вже третій рік граємо у цих футболках. Перед матчем з Шахтарем була акція пам’яті одного з вболівальників ультрас, 21-річного Трохимчука з позивним "Лівша". Його сестра била перший удар по м’ячу. Я бачу тут тільки один посил – це адресовано єдиному ворогу, який сьогодні може бути в усього українського футболу", – резюмував Надєїн.

Подібна поведінка фанатів викликає палкі дискусії в українській футбольній спільноті. Наприклад, нещодавно військовий та комік Віктор Розовий заявив, що піде на домашній матч Карпат лише для того, щоб потролити "жмихів з сектора, які не пішли на війну".