Правильна ініціатива, – президент Вереса підтримав ідею проходження поліграфа

Президент Вереса Іван Надєїн прокоментував ідею Геннадія Буткевича проходити поліграф для усіх керівників клубів УПЛ.

Слова функціонера наводить пресслужба рівненського колективу.

"Вважаю, це правильна ініціатива. Нам нічого приховувати. Готовий стати другим в чергу і запросити президентів інших клубів. Якщо ми вимагаємо цього від арбітрів – це повинні зробити й президенти клубів. Єдине, я б долучив до цього процесу також головних тренерів та спортивних директорів.



Нам потрібно все максимально відкрити. Це стосується та арбітражу. Бо це знімає будь-які підозри щодо чесності гри. Щоб в нас не було сумнівів, що щось не так. Покажіть, як призначають арбітрів, як вони отримують оцінки, покажіть, чому VAR помиляється? Бо коли людина сидить перед монітором, пройшла навчання, має час і помиляється – в мене до неї є запитання", – вважає Надєїн.