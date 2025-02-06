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Правильна ініціатива, – президент Вереса підтримав ідею проходження поліграфа

Володимир Максименко — 6 лютого 2025, 14:46
Правильна ініціатива, – президент Вереса підтримав ідею проходження поліграфа
Іван Надєїн
НК Верес

Президент Вереса Іван Надєїн прокоментував ідею Геннадія Буткевича проходити поліграф для усіх керівників клубів УПЛ.

Слова функціонера наводить пресслужба рівненського колективу.

"Вважаю, це правильна ініціатива. Нам нічого приховувати. Готовий стати другим в чергу і запросити президентів інших клубів. Якщо ми вимагаємо цього від арбітрів – це повинні зробити й президенти клубів. Єдине, я б долучив до цього процесу також головних тренерів та спортивних директорів.

Нам потрібно все максимально відкрити. Це стосується та арбітражу. Бо це знімає будь-які підозри щодо чесності гри. Щоб в нас не було сумнівів, що щось не так. Покажіть, як призначають арбітрів, як вони отримують оцінки, покажіть, чому VAR помиляється? Бо коли людина сидить перед монітором, пройшла навчання, має час і помиляється – в мене до неї є запитання", – вважає Надєїн.

Зазначимо, що раніше Буткевич заявив, що він перший, хто готовий пройти тест на "детекторі брехні".

Раніше повідомлялось, що делегата УАФ відсторонили від роботи через хабар та провалений поліграф.

Верес Чемпіонат України, УПЛ Іван Надеїн Геннадій Буткевич

Іван Надеїн

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