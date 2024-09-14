Ексгравець Роми — про Довбика: Він мені не подобається

Колишній півзахисник італійської Роми Раджа Наїнгголан не вподобав українського нападника "вовків" Артема Довбика.

Його слова передає Controcalcio.

"За ці три гри я жодного разу не бачив, щоб він торкався м'яча. Я його не знаю, але поки він мені не подобається як нападник. Можливо, після того, як він підійде до справи серйозніше і краще дізнається своїх товаришів по команді, він також зможе забити багато", — сказав Наїнгголан.

Нагадаємо, Довбик перейшов із Жирони в Рому на початку серпня. У перших трьох матчах йому не вдалося відзначитися жодною результативною дією.

Напередодні повідомлялося, що українець відновився від травми та потрапить у заявку на матч 4 туру чемпіонату Італії проти Дженоа, за яку грає Руслан Малиновський. Поєдинок відбудеться 15 вересня. Початок — о 13:30 за київським часом.

"Вовки" після 3 турів посідають 16-те місце у турнірній таблиці Серії А, в активі клубу 2 очка — 1 поразка та 2 нічиї.