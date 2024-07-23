Кривбас близький до підписання ексгравця Львова

Кривбас може підписати центрального захисника угорського Дебрецена, Олександра Романчука, який раніше грав за Львів.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, криворіжці проявляють інтерес до футболіста. Раніше він грав за низку українських клубів: Європа, Десна, Динамо К, Арсенал К, Металіст, Волинь, Ворсклу та Львів.

Також має досвід виступів за молодіжну збірну України, у складі якої завоював срібло молодіжного чемпіонату Європи-2006. В минулому сезоні за угорський Дебрецен він провів 31 матч, у яких відзначився одним голом та асистом.

Нагадаємо, раніше стало відомо, де Кривбас проведе поєдинок проти чеської Вікторії в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2024/25.