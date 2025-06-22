На війні проти Росії загинув тренер Віталій Ванкевич

Футбольний тренер, футзаліст та асистент арбітра обласних футбольних змагань Віталій Ванкевич загинув на війні проти Росії.

Про це повідомляє Львівська асоціація футболу.

На момент загибелі Ванкевичу було 30 років. Він служив у 45-й окремій артилерійській бригаді. Був старшим стрільцем, командиром розвідувального взводу. У нього був позивний "Фізрук".

Ванкевич пішов служити ще у 18 років, у листопаді 2013-го. Проходив службу у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила Галицького.

Нагадаємо, нещодавно на війні проти росіян загинув український легкоатлет Віталій Римарук, що спеціалізувався на метанні диску.

Напередодні стало відомо, що п'ятиразовий чемпіон України у складі Сокола Олександр Матвійчук був серйозно поранений на війні з Росією.

На початку 2025 року Міністерство молоді та спорту повідомило, що війна Росії проти України забрала життя понад 500 українських спортсменів і тренерів.