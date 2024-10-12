Українські та грузинські фанати побилися після матчу Ліги націй

Після матчу Ліги націй УЄФА Україна – Грузія (1:0) фанати збірних побилися на трибунах муніципального стадіону у Познані.

Причини конфлікту невідомі. На відео помітно, що це була не масова бійка, а локальний конфлікт між кількома особами.

Інші вболівальники як України, так і Грузії намагалися заспокоїти тих, хто брав участь у штовханині. Згодом вмішалися стюарди, які забрали найбільш активних хуліганів.

Збірна Грузії після трьох матчів лідирує у квартеті, маючи 6 очок. Після екватору змагань "синьо-жовті" розташувалися на останньому рядку в турнірній таблиці групи. Сакартвело та Чехія мають по 6 балів, в України та Албанії по 3 залікові пункти.

Напередодні "синьо-жовті" обіграли лідера квартету Грузію. Єдиний гол у поєдинку забив Михайло Мудрик, який був визнаний "Левом матчу". Також вінгер Челсі отримав найвищі оцінки за свій виступ за версією аналітичного видання SofaScore.