Локомотив покинули 10 гравців: на перегляді футболісти з Шахтаря та Полісся

Директор друголігового Локомотива Олександр Єгоров розповів про кадрову ситуацію в команді. За його словами, клуб покинули 10 гравців, проте вже зараз на перегляді перебувають футболісти з клубів Української Прем'єр-ліги.

Його слова передає Український футбол.

"Близько 10 гравців залишили клуб – це здебільшого орендовані або залучені з інших команд. В команді залишилися ті, хто є вихідцями з системи Локо. Були запропоновані контракти молодим гравцям, які випустились з академії.

Є кістяк команди з 15 футболістів. Переглядаємо гравців, які можуть додати нам стабільності. До нас приїхали хлопці з Руха, Шахтаря, Полісся, Металіста, Металурга", – сказав Єгоров.

Нагадаємо, за підсумками сезону-2024/25 Локомотив міг поборотися за місце в Першій лізі України. Після скандальних подій у третьому за силою українському дивізіоні, ПФЛ організувала поєдинок між Скалою 1911 та Локомотивом.

Переможець цієї пари мав зіграти з Черніговом у матчі за третє місце, що дозволяло у плейоф поборотися за Першу лігу. У підсумку перемогу здобула Скала 1911.