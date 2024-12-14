Україна вимагає вибачень від ФІФА за мапу без Криму

Міністерство закордонних справ України вимагає вибачень від ФІФА через те, що організація показала на карті Європи Україну без Криму.

Відповідний пост написав речник МЗС Георгій Тихий у соцмережі Х (колишній Twitter).

"ФІФА, з вами все гаразд? Перекроївши міжнародні кордони у вчорашньому ефірі, ви не тільки діяли проти міжнародного права, але й підтримали російську пропаганду, військові злочини та злочинну агресію проти України.Ми виправили вам карту та очікуємо публічних вибачень", — написав Тихий.

Are you OK, @FIFAcom?



By redrawing international borders in yesterday’s broadcast, you not only acted against international law, but also supported Russian propaganda, war crimes, and the crime of aggression against Ukraine.



We fixed the map for you and expect a public apology. pic.twitter.com/UAr7voKqGi — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) December 14, 2024

До ФІФА також звернулася Українська асоціація футболу, наголосивши на тому, що таке зображення мапи є абсолютно неприйнятним і виглядає як непослідовна позиція ФІФА та УЄФА щодо цілісності України.

Нагадаємо, цей інцидент стався під час жеребкування кваліфікаційного етапу чемпіонату світу 2026, ха підсумками якого збірна Україна з другого кошика потрапила у групу D з чотирма командами.

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