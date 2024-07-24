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Вінгер Астон Вілли перейшов у Аль-Іттіхад

Андрій Яросименко — 24 липня, 09:22
Вінгер Астон Вілли перейшов у Аль-Іттіхад

Півзахисник Астон Вілли Мусса Діабі став гравцем саудівського Аль-Іттіхада.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Контракт із 25-річним футболістом підписано до 2029 року. "Віллани" отримають за свого гравця 60 млн євро. В минулому сезоні Діабі взяв участь у 54 матчах у всіх турнірах. На рахунку француза 10 голів та 9 результативних передач. На Transfermarkt вартість гравця оцінюється у 55 млн євро.

Нагадаємо, раніше Аль-Іттіхад підсилився півзахисником Роми Уссемом Ауаром.

Астон Вілла Діабі Аль-Іттіхад

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