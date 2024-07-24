Вінгер Астон Вілли перейшов у Аль-Іттіхад

Півзахисник Астон Вілли Мусса Діабі став гравцем саудівського Аль-Іттіхада.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Контракт із 25-річним футболістом підписано до 2029 року. "Віллани" отримають за свого гравця 60 млн євро. В минулому сезоні Діабі взяв участь у 54 матчах у всіх турнірах. На рахунку француза 10 голів та 9 результативних передач. На Transfermarkt вартість гравця оцінюється у 55 млн євро.

🟡⚫️🔐 Moussa Diaby has just signed five year deal as new Al Ittihad player. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2024

Нагадаємо, раніше Аль-Іттіхад підсилився півзахисником Роми Уссемом Ауаром.