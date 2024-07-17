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Хавбек Роми перейшов у Аль-Іттіхад

Андрій Яросименко — 17 липня, 11:36
Хавбек Роми перейшов у Аль-Іттіхад

Півзахисник Роми Уссем Ауар став гравцем саудівського Аль-Іттіхада.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

26-річний гравець підписав контракт на 4 сезони. Сума трансферу не розголошується, але за інформацією інсайдера Фабріціо Романо, вона становить близько 12 млн євро.

В минулому сезоні Уссем зіграв за "жовто-червоних" 30 матчів, у яких відзначився чотирма забитими голами.

На Transfermarkt вартість гравця оцінюється в 10 млн євро.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що вінгер Ювентуса Федеріко К'єза може перейти у Рому.

Ауар Рома Аль-Іттіхад

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