Хавбек Роми перейшов у Аль-Іттіхад

Півзахисник Роми Уссем Ауар став гравцем саудівського Аль-Іттіхада.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

26-річний гравець підписав контракт на 4 сезони. Сума трансферу не розголошується, але за інформацією інсайдера Фабріціо Романо, вона становить близько 12 млн євро.

В минулому сезоні Уссем зіграв за "жовто-червоних" 30 матчів, у яких відзначився чотирма забитими голами.

На Transfermarkt вартість гравця оцінюється в 10 млн євро.

📝| Houssem Aouar signs with the Tigers ✍️ pic.twitter.com/RIVKNIUEWr — Ittihad Club (@ittihad_en) July 16, 2024

Нагадаємо, раніше стало відомо, що вінгер Ювентуса Федеріко К'єза може перейти у Рому.