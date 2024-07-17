Хавбек Роми перейшов у Аль-Іттіхад
Півзахисник Роми Уссем Ауар став гравцем саудівського Аль-Іттіхада.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
26-річний гравець підписав контракт на 4 сезони. Сума трансферу не розголошується, але за інформацією інсайдера Фабріціо Романо, вона становить близько 12 млн євро.
В минулому сезоні Уссем зіграв за "жовто-червоних" 30 матчів, у яких відзначився чотирма забитими голами.
На Transfermarkt вартість гравця оцінюється в 10 млн євро.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що вінгер Ювентуса Федеріко К'єза може перейти у Рому.