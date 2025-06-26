Іменитий ексголкіпер Галатасарая перейшов у аргентинський клуб

Колишній голкіпер Галатасарая та збірної Уругваю Фернандо Муслера перейшов у Естудіантес (Ла-Плата).

Про це повідомляє пресслужба аргентинського клубу.

Муслера перейшов у Естудіантес на правах вільного агента. Контракт 39-річного ветерана розрахований на півтора року – до кінця календарного 2026 року.

Попереднім клубом Муслери був Галатасарай, який оголосив про відхід своєї легенди наприкінці травня. Уругваєць виступав за стамбульський клуб з літа 2011 року.

Окрім Галатасарая, Муслера в своїй кар’єрі також виступав за уругвайські Вондерерз і Насьональ, а також римський Лаціо.

В 2009 – 2022 роках провів 133 матчі за збірну Уругваю. Брав участь у чемпіонатах світу 2010, 2014, 2018 і 2022 років, сумарно провів на мундіалях 16 поєдинків.