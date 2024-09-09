Ребров анонсував повернення Мудрика у заявку збірної України
Михайло Мудрик
УАФ
Півзахисник збірної України Михайло Мудрик зможе зіграти матч Ліги націй проти Албанії.
Про це повідомив головний тренер національної команди Сергій Ребров на пресконференції.
"Мудрик тренується у загальній групі. Наскільки я бачу, є мікропошкодження, але всі гравці готові до завтрашньої зустрічі", — сказав Ребров.
Раніше ми повідомляли, що через пошкодження Мудрик не зіграв у матчі проти Албанії, а форвард Роми Артем Довбик пропустить вересневі матчі збірної України у Лізі націй.
Матч з Чехією відбудеться у вівторок, 10 вересня, початок – о 21:45. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.