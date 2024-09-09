Ребров анонсував повернення Мудрика у заявку збірної України

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик зможе зіграти матч Ліги націй проти Албанії.

Про це повідомив головний тренер національної команди Сергій Ребров на пресконференції.

"Мудрик тренується у загальній групі. Наскільки я бачу, є мікропошкодження, але всі гравці готові до завтрашньої зустрічі", — сказав Ребров.

Раніше ми повідомляли, що через пошкодження Мудрик не зіграв у матчі проти Албанії, а форвард Роми Артем Довбик пропустить вересневі матчі збірної України у Лізі націй.

Матч з Чехією відбудеться у вівторок, 10 вересня, початок – о 21:45. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.