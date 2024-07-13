Мудрик відзначився голом та асистом у контрольному матчі проти Лідса
Український футболіст Михайло Мудрик допоміг Челсі перемогти Лідс у контрольному матчі, який відбувся за зачиненими дверима.
Про це повідомляє From The Shed End у соцмережі X (колишній Twitter).
Поєдинок завершився з рахунком 5:1, а Мудрик відзначився забитим голом та гольовою передачею.
Зазначається, що матч пройшов за незвичним форматом — три тайми по 45 хвилин, що дало всім гравцям змогу зіграти.
Напередодні Михайло відновився від пошкодження та провів перше тренування команди під керівництвом нового головного тренера Енцо Марески.
У минулому сезоні Мудрик відіграв 41 матч у всіх турнірах, в яких відзначився 7 голами та 2 результативними передачами.