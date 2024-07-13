Мудрик відзначився голом та асистом у контрольному матчі проти Лідса

Український футболіст Михайло Мудрик допоміг Челсі перемогти Лідс у контрольному матчі, який відбувся за зачиненими дверима.

Про це повідомляє From The Shed End у соцмережі X (колишній Twitter).

Поєдинок завершився з рахунком 5:1, а Мудрик відзначився забитим голом та гольовою передачею.

Зазначається, що матч пройшов за незвичним форматом — три тайми по 45 хвилин, що дало всім гравцям змогу зіграти.

Chelsea beat Leeds 5-1 in the behind closed doors friendly.



The match was played in an unusual three 45 minutes 'halves' format to give everyone minutes.



Tyrique George 🅰️

Noni Madueke ⚽️⚽️

Mudryk ⚽️🅰️

Chilwell 🅰️

Gusto ⚽️

Nkunku 🅰️⚽️ pic.twitter.com/sHoVT54KQk — From The Shed End (@FromTheShedEnd) July 13, 2024

Напередодні Михайло відновився від пошкодження та провів перше тренування команди під керівництвом нового головного тренера Енцо Марески.

У минулому сезоні Мудрик відіграв 41 матч у всіх турнірах, в яких відзначився 7 голами та 2 результативними передачами.