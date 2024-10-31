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Мудрик – найкращий гравець Челсі в матчі проти Ньюкасла

Микола Дендак — 31 жовтня, 00:30
Мудрик – найкращий гравець Челсі в матчі проти Ньюкасла
Михайло Мудрик
Getty Images

Український півзахисник лондонського Челсі Михайло Мудрик отримав найвищу оцінку в команді за матч 1/8 фіналу Кубку ліги проти Ньюкасла (0:2).

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Гру українця оцінили в 7,4 бала. На рахунку Михайла 36 точних передач із 40 (90%), зокрема дві ключові, 3 спроби дриблінгу (1 вдала) та 8 виграних дуелей з 13.

Нагадаємо, Мудрик також став найкращим гравцем у минулому матчі "пенсіонерів" в Лізі конференцій проти Панатінаїкоса, де він забив дебютний гол в сезоні-2024/25 та віддав два асисти.

Раніше повідомлялося про те, що 23-річний вінгер може перейти в іспанський Бетіс через нестачу ігрової практики.

Англія, Кубок Ліги Ньюкасл Челсі Михайло Мудрик SofaScore

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