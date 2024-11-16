Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Мудрик: Ми ментально готувалися до нелегких погодних умов

Ігор Чернявський — 16 листопада 2024, 23:15
Мудрик: Ми ментально готувалися до нелегких погодних умов
Instagram Михайла Мудрика

Вінгер збірної України Михайло Мудрик та його партнери заздалегідь готувалися до важкого поля в матчі з Грузією.

Про це він розповів у коментарі Суспільному.

"Знали заздалегідь, що буде важка гра. Погодні умови були нелегкі, ми ментально готувалися до цього. Треба було трохи часу, щоб призвичаїтися до поля – і потім вже нормально було", – сказав Мудрик.

Також Михайло прокоментував свої дії, які призвели до автоголу грузинського захисника Соломона Квірквелії.

"Після обіграшу підняв голову – і побачив Довбика. Якби захисник не зіграв, то він би там розстрілював ворота", – запевнив гравець.

Мудрик був визнаний "Левом матчу" більш ніж половиною вболівальників збірної України. Такожв він став найкращим гравцем поєдинку за версією авторитетного статистичного порталу.

Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Артем Довбик Михайло Мудрик Збірна Грузії з футболу

Михайло Мудрик

Смерть надій та футболу Реброва. 7 висновків з матчу Грузія – Україна
Ребров оцінив гру Мудрика та Коноплі в матчі проти Грузії
Гравці збірної України дізналися свої оцінки за матч проти Грузії в Лізі націй
Вболівальники обрали "Лева матчу" проти Грузії
Мудрик обматюкав бокового арбітра після ігрового епізоду

Останні новини