Зірка футболу Кріштіану Роналду опинився під судом через невиплату 40 тисяч фунтів за косметичні процедури, які йому надавав доктор Рошан Равіндран.

Лікар стверджує, що ці послуги були надані Роналду під час його перебування в Манчестер Юнайтед у 2021 та 2022 роках.

Доктор Рош, колишній кардіолог, який спеціалізується на ботоксі, філерах, догляді за шкірою та піднятті брів, подав позов проти Роналду. У позові не згадується партнерка футболіста Джорджина Родрігес, але зазначається, що лікування проводилося для Роналду, його сім'ї та супроводу в клініці лікаря в Чеширі.

🚨YouTuber Cristiano Ronaldo is being sued by skin doctor Dr Roshan Ravindran over an alleged unpaid £40,000 bill. The doctor claims the 39-year old YouTuber owes him for treatments provided when he was at Old Trafford in 2021 and 2022. Via @TheSunFootball 😂😭 pic.twitter.com/XBnLF9JlZ9 — 𝐂𝐀 𝐕𝐀?🐐🐐 (@psg_chief) November 24, 2024

Рошан Равіндран, який також має клініки в Манчестері та Лондоні, повідомив, що через юридичні питання не може коментувати справу.

Зазначимо, що доктор Рош відомий як експерт з обслуговування політиків, королівських осіб, зірок спорту та Голлівуду, надаючи послуги з максимальною конфіденційністю.