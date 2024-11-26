Борги зіркам не пробачають: косметолог подав позов до суду на Роналду
Зірка футболу Кріштіану Роналду опинився під судом через невиплату 40 тисяч фунтів за косметичні процедури, які йому надавав доктор Рошан Равіндран.
Лікар стверджує, що ці послуги були надані Роналду під час його перебування в Манчестер Юнайтед у 2021 та 2022 роках.
Доктор Рош, колишній кардіолог, який спеціалізується на ботоксі, філерах, догляді за шкірою та піднятті брів, подав позов проти Роналду. У позові не згадується партнерка футболіста Джорджина Родрігес, але зазначається, що лікування проводилося для Роналду, його сім'ї та супроводу в клініці лікаря в Чеширі.
Рошан Равіндран, який також має клініки в Манчестері та Лондоні, повідомив, що через юридичні питання не може коментувати справу.
Зазначимо, що доктор Рош відомий як експерт з обслуговування політиків, королівських осіб, зірок спорту та Голлівуду, надаючи послуги з максимальною конфіденційністю.