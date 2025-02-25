Форварда Фіорентини, який знепритомнів під час матчу, виписали з лікарні

Нападник Фіорентини Мойзе Кін був виписаний з лікарні після того, як втратив свідомість на полі через травму голови.

Про це "фіалки" повідомили в соцмережах.

24-річний форвард зазнав травми під час матчу 26 туру Серії А проти Верони (0:1). Він отримав удар коліном у голову в результаті зіткнення з гравцями Верони Павлом Давидовичем і Дієго Копполою.

Футболіст повернувся на поле з перев'язаною головою, але незабаром втратив свідомість. Його винесли на ношах з шийним бандажем та повезли до лікарні.

"Вночі Мойзе Кін був виписаний з лікарні Верони і повернувся до Флоренції. Всі проведені клінічні та діагностичні тести виявилися негативними", – йдеться у заяві клубу.

ACF Fiorentina comunica che Moise Kean, nella notte, è stato dimesso dall’ospedale di Verona e ha fatto rientro a Firenze. I test clinici e diagnostici effettuati sono risultati tutti negativi. pic.twitter.com/XTeLcHHbC1 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) February 24, 2025

У нинішньому сезоні Мойзе Кін взяв участь у 30 матчах, у яких він записав на свій рахунок 19 голів та 2 результативні передачі.

Фіорентина наразі посідає шосте місце в таблиці чемпіонату Італії, заробивши 42 очки після 26 зіграних турів.

Нагадаємо, що вчора Рома без участі Артема Довбика здобула розгромну перемогу над Монцею.