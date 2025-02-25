Форварда Фіорентини, який знепритомнів під час матчу, виписали з лікарні
Нападник Фіорентини Мойзе Кін був виписаний з лікарні після того, як втратив свідомість на полі через травму голови.
Про це "фіалки" повідомили в соцмережах.
24-річний форвард зазнав травми під час матчу 26 туру Серії А проти Верони (0:1). Він отримав удар коліном у голову в результаті зіткнення з гравцями Верони Павлом Давидовичем і Дієго Копполою.
Футболіст повернувся на поле з перев'язаною головою, але незабаром втратив свідомість. Його винесли на ношах з шийним бандажем та повезли до лікарні.
"Вночі Мойзе Кін був виписаний з лікарні Верони і повернувся до Флоренції. Всі проведені клінічні та діагностичні тести виявилися негативними", – йдеться у заяві клубу.
У нинішньому сезоні Мойзе Кін взяв участь у 30 матчах, у яких він записав на свій рахунок 19 голів та 2 результативні передачі.
Фіорентина наразі посідає шосте місце в таблиці чемпіонату Італії, заробивши 42 очки після 26 зіграних турів.
Нагадаємо, що вчора Рома без участі Артема Довбика здобула розгромну перемогу над Монцею.