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Форварда Фіорентини, який знепритомнів під час матчу, виписали з лікарні

Олексій Погорелов — 25 лютого 2025, 08:22
Мойзе Кін, форвард Фіорентини
Мойзе Кін
Getty Images

Нападник Фіорентини Мойзе Кін був виписаний з лікарні після того, як втратив свідомість на полі через травму голови.

Про це "фіалки" повідомили в соцмережах.

24-річний форвард зазнав травми під час матчу 26 туру Серії А проти Верони (0:1). Він отримав удар коліном у голову в результаті зіткнення з гравцями Верони Павлом Давидовичем і Дієго Копполою.

Футболіст повернувся на поле з перев'язаною головою, але незабаром втратив свідомість. Його винесли на ношах з шийним бандажем та повезли до лікарні.

"Вночі Мойзе Кін був виписаний з лікарні Верони і повернувся до Флоренції. Всі проведені клінічні та діагностичні тести виявилися негативними", – йдеться у заяві клубу.

У нинішньому сезоні Мойзе Кін взяв участь у 30 матчах, у яких він записав на свій рахунок 19 голів та 2 результативні передачі.

Фіорентина наразі посідає шосте місце в таблиці чемпіонату Італії, заробивши 42 очки після 26 зіграних турів.

Нагадаємо, що вчора Рома без участі Артема Довбика здобула розгромну перемогу над Монцею.

Чемпіонат Італії, Серія А Фіорентина Мойзе Кін

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