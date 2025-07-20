Моурінью: Я повернуся працювати у Португалію

Зірковий тренер Фенербахче Жозе Моурінью заявив, що у його планах є повернення в рідну Португалію.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Звичайно, я повернуся працювати у Португалію. Цього ще не сталося, але станеться. І не тому, що відчуваю наближення завершення кар’єри. Я далеко від цього. Я не хочу їхати в Португалію заради "золотої пенсії" чи останніх років кар’єри. Я хочу приїхати в Португалію на піку кар’єри – у доброму здоров’ї, фізично та морально міцним. Я обов’язково повернуся", – заявив тренер.

Моурінью починав свою самостійну тренерську кар’єру в Португалії. В 2000 – 2004 роках він працював з Бенфікою, Лейрією та Порту.

Раніше повідомлялося про те, що у Фенербахче може перейти Олександр Зінченко.