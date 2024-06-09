У мене не було цього в Ромі та Тоттенгемі: Моурінью розповів, чому вирішив очолити Фенербахче
Дворазовий переможець Ліги чемпіонів Жозе Моурінью вирішив очолити Фенербахче, бо на відміну від його попередніх клубів, команда бореться за найвищі місця в національному чемпіонаті.
Про це він розповів у інтерв’ю O Jogo.
"Мене змусило погодитися те, що я засумував за грою на перемогу. Тренуватися, щоб перемагати. У Ромі я не боровся за трофеї. Те, чого ми досягли в єврокубках, було непересічним, але на внутрішньому рівні ми були не в змозі конкурувати.
На європейському рівні Фенербахче, очевидно, матиме свої труднощі, але на національному рівні... Історично склалося так, що в Туреччині за чемпіонство борються Фенербахче, Бешикташ, Галатасарай, іноді Трабзонспор.
Мене мотивує те, що ми будемо боротися за чемпіонство. У мене не було цього в Ромі та Тоттенгемі. Я сумував за тим відчуттям, коли я не можу втрачати очки і завжди повинен грати на перемогу", — сказав Моурінью.
У цьому ж інтерв’ю "Особливий" розповів, які збірні мають найвищі шанси виграти Євро-2024. На його думку, італійцям не вдасться захистити титул.