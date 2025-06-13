Монако запропонував Погба 2-річний контракт
Клуб Ліги 1 Монако працює над підписанням французького півзахисника Поля Погба.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Монегаски запропонували 32-річному гравцю контракт на два сезони. Фінансові деталі невідомі.
Переговори з представниками футболіста будуть тривати цими вихідними.
Погба не виходив на поле із серпня 2023 року, після чого отримав дискваліфікацію за допінг. Термін її дії завершився у березні поточного року, проте хавбек досі не може знайти собі новий клуб, залишаючись у статусі вільного агента.
Наприкінці квітня повідомлялося про інтерес до Погба з боку клубу МЛС Ді Сі Юнайтед. У березні від підписання контракту з півзахисником відмовився Марсель.
Протягом своєї кар’єри Погба виступав за Ювентус і Манчестер Юнайтед. У період з 2012 до 2022 року провів 91 матч за збірну Франції та відзначився у них 11 голами. У складі команди Дідьє Дешама став чемпіоном світу 2018 року.
Раніше повідомлялося, що Монако працює над угодою щодо нападника Барселони Ансу Фаті.