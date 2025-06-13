Монако запропонував Погба 2-річний контракт

Клуб Ліги 1 Монако працює над підписанням французького півзахисника Поля Погба.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Монегаски запропонували 32-річному гравцю контракт на два сезони. Фінансові деталі невідомі.

Переговори з представниками футболіста будуть тривати цими вихідними.

Погба не виходив на поле із серпня 2023 року, після чого отримав дискваліфікацію за допінг. Термін її дії завершився у березні поточного року, проте хавбек досі не може знайти собі новий клуб, залишаючись у статусі вільного агента.

🚨🔴⚪️ AS Monaco have offered a two year contract to Paul Pogba with talks underway.



Negotiations and discussions over project continue this weekend to try reach an agreement.



Monaco are working on both Ansu Fati and Paul Pogba deals. pic.twitter.com/GbDvSzDrJV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2025

Наприкінці квітня повідомлялося про інтерес до Погба з боку клубу МЛС Ді Сі Юнайтед. У березні від підписання контракту з півзахисником відмовився Марсель.

Протягом своєї кар’єри Погба виступав за Ювентус і Манчестер Юнайтед. У період з 2012 до 2022 року провів 91 матч за збірну Франції та відзначився у них 11 голами. У складі команди Дідьє Дешама став чемпіоном світу 2018 року.

Раніше повідомлялося, що Монако працює над угодою щодо нападника Барселони Ансу Фаті.