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Збірна України U-21 зіграє проти Північної Ірландії у кваліфікації Євро-2025

Ігор Чернявський — 10 вересня, 12:22
Збірна України U-21 зіграє проти Північної Ірландії у кваліфікації Євро-2025
УАФ

Сьогодні, 10 вересня, молодіжна збірна України проведе виїзний матч відбору на чемпіонат Європи-2024 проти однолітків із Північної Ірландії.

Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на YouTube-каналі Української асоціації футболу.

Нагадаємо, завдяки перемозі над Сербією команда Унаї Мельгоси вже гарантувала собі участь у плейоф кваліфікації. Наразі в української команди 100% результат — 7 перемог у 7 матчах із загальним рахунком 17:3. Перевага над другою Англією складає 2 очки, але вже сьогодні вона може збільшитися до 5 залікових пунктів.

Заявка молодіжної збірної України на матч проти Північної Ірландії

Воротарі: Руслан Нещерет, Кіріл Фесюн, Яків Кінарейкін.

Захисники: Арсеній Батагов, Володимир Салюк, Роман Дідик, Віталій Роман, Тарас Михавко, Ілля Крупський , Артем Смоляков.

Півзахисники: Іван Варфоломєєв, Максим Мельниченко, Олег Очеретько, Валентин Рубчинський, Назар Волошин, Максим Брагару, Єгор Ярмолюк, Олександр Яцик, Олег Федор, Ілля Квасниця, Ярослав Карабін, Максим Хлань .

Нападники: Ігор Краснопір, Ігор Горбач.

Зауважимо, що на думку бейтингового оператора FAVBET, Україна є очевидним фаворитом поєдинку. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

  • Перемога Північної Ірландії – 6,10;
  • Нічия – 4,10;
  • Перемога України – 1,56.
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