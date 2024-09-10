Збірна України U-21 зіграє проти Північної Ірландії у кваліфікації Євро-2025

Сьогодні, 10 вересня, молодіжна збірна України проведе виїзний матч відбору на чемпіонат Європи-2024 проти однолітків із Північної Ірландії.

Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на YouTube-каналі Української асоціації футболу.

Нагадаємо, завдяки перемозі над Сербією команда Унаї Мельгоси вже гарантувала собі участь у плейоф кваліфікації. Наразі в української команди 100% результат — 7 перемог у 7 матчах із загальним рахунком 17:3. Перевага над другою Англією складає 2 очки, але вже сьогодні вона може збільшитися до 5 залікових пунктів.

Заявка молодіжної збірної України на матч проти Північної Ірландії

Воротарі: Руслан Нещерет, Кіріл Фесюн, Яків Кінарейкін.

Захисники: Арсеній Батагов, Володимир Салюк, Роман Дідик, Віталій Роман, Тарас Михавко, Ілля Крупський , Артем Смоляков.

Півзахисники: Іван Варфоломєєв, Максим Мельниченко, Олег Очеретько, Валентин Рубчинський, Назар Волошин, Максим Брагару, Єгор Ярмолюк, Олександр Яцик, Олег Федор, Ілля Квасниця, Ярослав Карабін, Максим Хлань .

Нападники: Ігор Краснопір, Ігор Горбач.

Зауважимо, що на думку бейтингового оператора FAVBET, Україна є очевидним фаворитом поєдинку. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч: