Жирона – Ліверпуль: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Каталонська Жирона прийматиме Ліверпуль в межах шостого раунду основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Зустріч відбудеться у вівторок, 10 грудня, на арені "Естаді Муніципаль де Монтіліві" в Жироні, Іспанія. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом.

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Після 5 ігор у ЛЧ каталонці посідають 30 місце в турнірній таблиці, в їхньому активі 1 перемога при 4 поразках. У Ліверпуля 5 перемог та перше місце.

Нагадаємо український вінгер Жирони Віктор Циганков напередодні отримав травму та пропустив матч проти мадридського Реала, в якому "вершкові" розгромили Жирону.