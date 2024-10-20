Захисник зіграв як форвард: Чеберко відзначився дебютним голом за Коламбус

Українець Євген Чеберко відзначився дебютним голом за Коламбус Крю.

Сталося це у матчі проти Нью-Йорк Ред Булл. Сама гра завершилася з рахунком 3:2 на користь команди українця.

Центральний захисник підключився до атаки, відкрився задля пасу від Азіеля Джексона, вийшов віч-на-віч з голкіпером і переграв того.

Для 26-річного Чеберка це 34 матч в MLS. Ще 12 поєдинків він відіграв за клуб в інших турнірах.

Євген посилив Коламбус влітку минулого року. За українця було заплачено хорватському Осієку 1 млн євро.

У жовтні 2020 року Чеберко дебютував за збірну України, але той поєдинок поки що так і лишився єдиним за національну команду. Він також виступав за Дніпро, Зорю та австрійський ЛАСК.