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Бартулович розповів про тренерський штаб та трансфери Металіста 1925

Андрій Мошкун — 21 червня 2025, 11:36
Бартулович розповів про тренерський штаб та трансфери Металіста 1925
ФК Металіст 1925

Новий головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович дав перше інтерв'ю в якості наставника команди з Харкова.

Розмову з ним публікує офіційний сайт клубу.

Бартулович подякував керівництву Металіста 1925 за довіру і зазначив, що саме представники харківського клубу першими вийшли на контакт з ним. Також хорватський фахівець відзначив хорошу інфраструктуру та прекрасні умови, незважаючи на те, що клуб не може грати у Харкові.

Розповів Младен Бартулович і про трансферні плани Металіста 1925.

"Я, звісно, добре вивчив склад ще до підписання контракту. У нас уже є готові трансфери, про які ось-ось буде оголошено, і не виключаю, що до початку сезону ще можуть з'явитися футболісти", – заявив він.

Також Бартулович розповів і про свій тренерський штаб.

"З нових облич, яких раніше не було в клубі, це Сергій Долганський. Також працюватимуть люди, які більше знають Металіст 1925: Олександр Чижов, Андрій Полунін, Максим Цвіренко, аналітик Валентин Єрмак, тренер із фізпідготовки Андрій Шабалін. Можливо, ще хтось приєднається до тренерського штабу, його формування ще не завершено", – резюмував хорватський наставник.

Раніше Металіст 1925 оголосив про призначення Наталії Зінченко на посаду нового головного тренера жіночої команди.

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Младен Бартулович

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