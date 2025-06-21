Бартулович розповів про тренерський штаб та трансфери Металіста 1925
ФК Металіст 1925
Новий головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович дав перше інтерв'ю в якості наставника команди з Харкова.
Розмову з ним публікує офіційний сайт клубу.
Бартулович подякував керівництву Металіста 1925 за довіру і зазначив, що саме представники харківського клубу першими вийшли на контакт з ним. Також хорватський фахівець відзначив хорошу інфраструктуру та прекрасні умови, незважаючи на те, що клуб не може грати у Харкові.
Розповів Младен Бартулович і про трансферні плани Металіста 1925.
"Я, звісно, добре вивчив склад ще до підписання контракту. У нас уже є готові трансфери, про які ось-ось буде оголошено, і не виключаю, що до початку сезону ще можуть з'явитися футболісти", – заявив він.
Також Бартулович розповів і про свій тренерський штаб.
"З нових облич, яких раніше не було в клубі, це Сергій Долганський. Також працюватимуть люди, які більше знають Металіст 1925: Олександр Чижов, Андрій Полунін, Максим Цвіренко, аналітик Валентин Єрмак, тренер із фізпідготовки Андрій Шабалін. Можливо, ще хтось приєднається до тренерського штабу, його формування ще не завершено", – резюмував хорватський наставник.
Раніше Металіст 1925 оголосив про призначення Наталії Зінченко на посаду нового головного тренера жіночої команди.