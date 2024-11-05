Міранчук: Я дуже вдячний Малиновському

Російський футболіст Алєксєй Міранчук вдячний Руслану Малиновському за допомогу, яку він отримав від українця після переходу в Аталанту.

Про це він розповів у інтерв’ю російському пропагандистському видання "Спорт-Експрес".

"Зараз – не знаю (чи потиснув би руку Малиновському – прим.). Треба придумувати в голові, що могло б статися... Важко це зробити. Усе прекрасно розумію. Але, коли я приходив в Аталанту і не знав ні мови, ні всього іншого, Руслан був першою людиною, яка допомагала мені адаптуватися і влитися в колектив. Я дуже йому вдячний. Не хочу зачіпати інші теми, але якщо навіть уявити собі ситуацію, що ми б зараз побачилися і не поспілкувалися, не потиснули один одному руку, то моя вдячність йому не стала б меншою", – сказав Міранчук.

Нагадаємо, росіянин приєднався до італійської Аталанти на рік пізніше після переходу в цю команду Руслана Малиновського. Українець та росіянин тісно спілкувалися аж до повномасштабного вторегнення. В лютому 2022 року дружина Руслана писала "Всєм Міранчук".

З плином часу ставлення Малиновського до експартнера різко змінилося. Про це свідчить те, що навесні цього року українець присоромив Аталанту за те, що в соцмережах клубу опублікували гол Алєксєя за збірну країни-терористки.