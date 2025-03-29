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Минай дотиснув Діназ у матчі Першої ліги

Олександр Булава — 29 березня 2025, 15:59
Минай дотиснув Діназ у матчі Першої ліги

Діназ Вишгород у домашньому матчі поступився закарпатському Минаю у 1 турі Групи вибування Першої ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 1:2. 

Команди обмінялись голами у першому таймі, на гол Михайла Раско господарів відповіли реалізованим пенальті від Кириченка.

Перемогу Минаю у другій половині гри приніс влучний удар Євгенія Рязанцева.

Чемпіонат України – Перша ліга
Група вибування, 1 тур
29 березня

Діназ – Минай 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 9 Раско, 1:1 – 30 Кириченко (пен), 1:2 – 75 Рязанцев

Перемога дозволила закарпатському колективу з 19 очками перебувати на другому місці турнірної таблиці у Групі вибування. Діназ з 15 балами перебуває у зоні перехідних матчів.

Діназ Минай Чемпіонат України, Перша ліга

Діназ

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