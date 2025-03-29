Минай дотиснув Діназ у матчі Першої ліги
Діназ Вишгород у домашньому матчі поступився закарпатському Минаю у 1 турі Групи вибування Першої ліги.
Поєдинок завершився з рахунком 1:2.
Команди обмінялись голами у першому таймі, на гол Михайла Раско господарів відповіли реалізованим пенальті від Кириченка.
Перемогу Минаю у другій половині гри приніс влучний удар Євгенія Рязанцева.
Чемпіонат України – Перша ліга
Група вибування, 1 тур
29 березня
Діназ – Минай 1:2 (1:1)
Голи: 0:1 – 9 Раско, 1:1 – 30 Кириченко (пен), 1:2 – 75 Рязанцев
Перемога дозволила закарпатському колективу з 19 очками перебувати на другому місці турнірної таблиці у Групі вибування. Діназ з 15 балами перебуває у зоні перехідних матчів.