Лівий Берег оголосив про припинення співпраці з братами Когутами

Півзахисники Іван та Микола Когути залишили Лівий Берег.

Про це повідомила пресслужба столичного клубу.

Їхні контракти завершуються наприкінці червня і сторони домовилися не продовжувати співпрацю.

Брати виступали за клуб з липня 2023 року. За цей час Микола провів 58 матчів і відзначився 3 голами, а Іван забив 3 м'ячі у 53 поєдинках.

Раніше Лівий Берег оголосив про завершення співпраці з головним тренером команди Віталієм Перваком. Новим наставником "лелек" став Андрій Гаврюшов.

Тренерський штаб Віталія Первака привів Лівий Берег до бронзи Першої ліги сезону 2023/24. Далі команда здобула історичне право дебютувати в Українській Прем’єр-лізі, ставши переможцем Турніру чотирьох.

Однак, за підсумками першого сезону 2024/25 в УПЛ не зуміла зберегти прописку в еліті, поступившись у перехідних матчах Металісту 1925.