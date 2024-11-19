Минай розірвав контакти з трьома гравцями – ЗМІ

Закарпатський Минай припинив співпрацю з трьома гравцями через порушення ними спортивного режиму.

Про це повідомляє Ua-Football.

Через порушення дисципліни були відсторонені футболісти, які лише влітку підписали контракти. Йдеться про трьох півзахисників: Максима Куліша, Івана Головкіна та Іллю Гулька.

При цьому повноправним гравцем Минаю був лише Куліш, тоді як Головкін та Гулько захищали кольори закарпатського клубу на правах оренди із Зорі. Їхні орендні угоди були розраховані до кінця нинішнього сезону.

Куліш у нинішньому сезоні провів 5 матчів за Минай (4 – у Першій лізі та ще 1 у Кубку України), Гулько провів 4 поєдинки, а Головкін – 5, відзначившись при цьому одним забитим м’ячем.

Нагадаємо, напередодні Минай поступився Металісту в 17 турі Першої ліги.