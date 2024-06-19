Минай розірвав контракт з рекордсменом клубу
Минай припинив співпрацю з півзахисником Вадимом Вітенчуком.
Про це повідомляє пресслужба закарпатського клубу.
У 27-річного гравця закінчився термін дії контракту з клубом. Сторони вирішили не продовжувати угоду.
Таким чином, футболіст отримав статус вільного агента.
Вітенчук став гравцем Миная влітку 2022 року. Наразі він є рекордсменом закарпатського клубу за кількістю матчів в Українській Прем'єр-лізі — на рахунку хавбека 57 ігор.
Нагадаємо, в останньому турі Української Прем'єр-ліги Минай розгромно поступився Кривбасу та вилетів у Першу лігу, посівши передостаннє 15 місце.