Минай розірвав контракт з рекордсменом клубу

Минай припинив співпрацю з півзахисником Вадимом Вітенчуком.

Про це повідомляє пресслужба закарпатського клубу.

У 27-річного гравця закінчився термін дії контракту з клубом. Сторони вирішили не продовжувати угоду.

Таким чином, футболіст отримав статус вільного агента.

Вітенчук став гравцем Миная влітку 2022 року. Наразі він є рекордсменом закарпатського клубу за кількістю матчів в Українській Прем'єр-лізі — на рахунку хавбека 57 ігор.

Нагадаємо, в останньому турі Української Прем'єр-ліги Минай розгромно поступився Кривбасу та вилетів у Першу лігу, посівши передостаннє 15 місце.