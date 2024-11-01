Травмувався у грі зі збірною України: Нападник Ювентуса назвав дату повернення на поле

Нападник Ювентуса та збірної Польщі Аркадіуш Мілік планує відновитися від травми на початку січня.

Про це повідомляє Meczyki.

Форвард травмувався у товариському матчі проти збірної України, який відбувся у межах підготовки до Євро-2024.

За словами гравця, строк відновлення оцінювався в 3-4 місяці. Однак за останніми оцінками він зможе повернутися на поле в районі січня 2025 року.

Зазначимо, що це вже п'ята травма польського форварда з початку минулого року. У сезоні-2023/24 нападник зіграв за туринців 32 матчі, в яких відзначився 8 голами та віддав 1 асист.

Раніше повідомлялося, що Ювентус проявляє інтерес до форварда ПСЖ і збірної Франції Рандаля Коло Муані.