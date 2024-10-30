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Ювентус націлився на форварда ПСЖ

Олег Дідух — 30 жовтня, 14:37
Ювентус націлився на форварда ПСЖ
Рандаль Коло Муані

Ювентус проявляє інтерес до форварда ПСЖ і збірної Франції Рандаля Коло Муані.

Про це повідомляє Calciomercato, посилаючись на LEquipe.

Коло Муані останнім часом перестав потрапляти до основного складу ПСЖ і хоче отримувати більше ігрової практики. Тому нападник готовий змінити клуб уже підчас січневого трансферного вікна.

25-річний форвард може стати не єдиним гравцем чемпіонів Франції, який у січні перейде до Ювентуса. Раніше повідомлялося про те, що італійський клуб зацікавлений у послугах центрального захисника Мілана Шкриньяра, який також незадоволений кількістю ігрової практики в команді Луїса Енріке.

У поточному сезоні на рахунку Коло Муані 2 голи в 10 матчах за ПСЖ в усіх турнірах. Його трансферна вартість оцінюється у 40 мільйонів євро, контракт розрахований до літа 2028 року.

ПСЖ Ювентус Коло-Муані

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