Мілевський: Караваєв – Красава! Але Динамо відскочило

Відомий український ексфутболіст Артем Мілевський вважає, що київське Динамо у матчі 11 туру УПЛ проти Шахтаря "відскочило" від поразки.

Його слова передає Sport-express.ua.

"Я вважаю, що Динамо просто відскочило. Я, безумовно, радий, що так вийшло, але я не звик бачити таке Динамо на стадіоні імені Лобановського. Зрозуміло, що у Шахтаря було на два дні більше відпочинку. Я і з Ярмолою говорив про це. Він сказав, що дуже важко. Ці переїзди: поїзди, автобуси. Це не на літаку летіти. Я все прекрасно розумію, Динамо було важко, але в цьому матчі я побачив якусь боязкість і страх перед Шахтарем.

Караваєву великий привіт. Бачив сьогодні Саню. Красава! В один дотик влучив по воротах. Але це відскок. Можна списати на малий час для відновлення, питань немає, але я б хотів бачити більш сміливу гру від Динамо", – сказав Мілевський.