Мілевський: Якщо людина грає в Челсі, а не в Шепетівці, то різницю має робити в кожній грі

Колишній нападник Динамо та збірної України Артем Мілевський вважає, що Михайло Мудрик має доводити свій високий рівень у кожному поєдинку.

Про це він сказав, відповідаючи на питання журналіста про те, хто найбільше заслужив нагороду "Лев матчу" за матч проти Чехії. Слова Мілевського наводить Sport-express.ua.

"Мішані точно ні. Слухав я наших коментаторів, які дуже хвалили Мішу і казали: "Мудрик – це такий футболіст, який робить різницю". Можливо, і добре, що хвалять, але за скільки матчів Міша забив гол Грузії? Моя думка така – якщо людина грає в Челсі, а не в умовній Шепетівці, то різницю вона має робити в кожній грі, а Міша цього не робить. Добре, він забив Грузії, а далі що?

"Лева матчу" я віддам Сані Зубкову. Він вийшов на заміну в непростий момент, віддав класну передачу Коноплі в епізоді з пенальті, був активним на правому фланзі. Саня – мислячий гравець, який розуміє футбол. Зубков завжди грає стабільно, тому для мене він найкращий гравець учорашнього матчу", – сказав Мілевський.