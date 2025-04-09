Мілевський: Тотті в Росії? Не хочу вірити в це

Колишній нападник Динамо Київ та збірної України Артем Мілевський прокоментував поїздку в Москву одного зі своїх футбольних кумирів, легендарного Франческо Тотті.

Слова Мілевського наводить Tiktok-канал KONTAGD.

"Чесно, я не хочу взагалі до кінця вірити в це. Мені від цієї інформації не дуже добре. Я взагалі не розумію, навіщо він їде до Росії, коли вся Італія, вся Європа підтримує Україну, підтримує нас. Йому 100% заплатили, але що, він мало заробив за свою кар’єру?", – заявив Мілевський.

Нагадаємо, Франческо Тотті став хедлайнером урочистої церемонії нагородження премії "Рейтингу Букмекерів". Згідно з чуток, за свій візит чемпіон світу 2006 року отримав від російської сторони шестизначну суму в євро.