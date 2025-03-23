Мілевський спрогнозував результат матчу Бельгія – Україна

Колишній форвард київського Динамо та збірної України Артем Мілевський вважає, що матч-відповідь у плейоф Ліги націй між Бельгією та Україною завершиться внічию.

Цитує гравця Sport-express.

"Запас у нас хороший. Добре, що 3:1 на нашу користь. Багато читаю, що зараз порівнюють цей матч із Францією (першу гру у плейоф за вихід на Євро-2014 Україна виграла 2:0, а в матчі-відповіді програла 0:3, – прим. ). Але Франція була в рази сильнішою, ніж нинішня Бельгія. Хлопцям я бажаю тільки удачі й перемоги. Я вірю, що в них усе вийде. Успіхів сьогодні! Рахунок? Ризикну поставити 1:1", – зазначив футболіст.

Також Мілевський очікує у стартовому складі побачити Андрія Ярмоленка та Романа Яремчука.

"Я хочу Андрюху Ярмоленка побачити з перших хвилин. Людина заслуговує на свій вихід на поле, показуючи впевнену гру за Динамо в останніх матчах. Кого б я хотів бачити на вістрі? Я завжди хвалю Рому Яремчука. Він мені нагадує мого плану нападника. А хто буде грати, вирішувати Сергію Станіславовичу", – розповів Мілевський.

Нагадаємо, матч-відповідь відбудеться в неділю, 23 березня, на стадіоні "Сегека-Арена" в Генку, Бельгія. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку, починаючи з 21:30.

У першій грі "синьо-жовті" сенсаційно здолали суперника з рахунком 3:1. Зауважимо, що переможець протистояння гарантує собі участь в елітному дивізіоні Ліги націй наступного сезону.