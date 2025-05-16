Мілевський оцінив потенціал Ярмоленка побити рекорд Шацьких в УПЛ

Колишній нападник збірної України та Динамо Артем Мілевський оцінив бомбардирський потенціал легенди киян Андрія Ярмоленка.

Цитує футболіста Sport-express.

Мілевський вважає, що Ярмоленко зможе побити бомбардирський рекорд Максима Шацьких у чемпіонатах України.

"Ярмоленку залишилося забити 11 голів, щоб побити рекорд Шацьких в УПЛ. Чи йому це вдасться? Я з Андрюхою говорив, коли бачилися, і він мені сказав: "Тьома, якщо буде дозволяти здоров'я, то я буду продовжувати грати, скільки зможу. Я дуже люблю футбол".

Я впевнений, що якщо у нього буде здоров'я, то він поб'є рекорд", – розповів Мілевський.