Мілевський оцінив потенціал Ярмоленка побити рекорд Шацьких в УПЛ
Андрій Ярмоленко
ФК Динамо Київ
Колишній нападник збірної України та Динамо Артем Мілевський оцінив бомбардирський потенціал легенди киян Андрія Ярмоленка.
Цитує футболіста Sport-express.
Мілевський вважає, що Ярмоленко зможе побити бомбардирський рекорд Максима Шацьких у чемпіонатах України.
"Ярмоленку залишилося забити 11 голів, щоб побити рекорд Шацьких в УПЛ. Чи йому це вдасться? Я з Андрюхою говорив, коли бачилися, і він мені сказав: "Тьома, якщо буде дозволяти здоров'я, то я буду продовжувати грати, скільки зможу. Я дуже люблю футбол".
Я впевнений, що якщо у нього буде здоров'я, то він поб'є рекорд", – розповів Мілевський.
Найкращі бомбардири УПЛ
- Максим Шацьких – 124
- Сергій Ребров – 123
- Євген Селезньов – 117
- Андрій Ярмоленко – 113
Нагадаємо, напередодні Ярмоленко наздогнав Реброва за кількістю забитих голів у Кубку України.