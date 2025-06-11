Бетіс знайшов заміну Антоні в Мілані

Бетіс проявляє інтерес до вінгера Мілана та збірної Нігерії Самуеля Чуквуезе.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Бетіс наразі займається пошуками заміни бразильському вінгеру Антоні, який провів у команді другу половину поточного сезону на правах оренди. Права на бразильця належать Манчестер Юнайтед. Раніше повідомлялося про те, що Антоні може перейти в Баєр.

Чуквуезе виступає за Мілан з літа 2023 року. Його контракт діє до кінця червня 2028 року, трансферна вартість оцінюється в 14 мільйонів євро. У поточному сезоні на рахунку 26-річного нігерійця 5 голів і 3 асисти в 36 матчах у всіх турнірах.

Чуквуезе добре знайомий з іспанською Ла Лігою. Він є вихованцем Вільярреала, за який виступав до літа 2023 року.