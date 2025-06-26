Комо близький до підписання захисника Мілана

Центральний захисник Мілана Малік Тшау може продовжити кар’єру в Комо.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, клуби вже узгодили умови трансферу. Мілан отримає за гравця 25 мільйонів євро. Тепер все залежить від рішення самого гравця, якому запропонували контракт із зарплатою в 4 мільйона євро на рік.

Тшау виступає за Мілан з літа 2022 року. У поточному сезоні на його рахунку 1 гол і 1 асист у 31 матчі за "россонері" в усіх турнірах. Його контракт діє до літа 2027 року, трансферна вартість оцінюється в 18 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про те, що Комо близький до підписання ексфорварда Мілана Альваро Морати, який провів другу половину сезону в турецькому Галатасараї.