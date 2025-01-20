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Мілан хоче орендувати капітана Манчестер Сіті, вже підготувавши для нього майбутній контракт

Олексій Погорелов — 20 січня 2025, 18:40
Мілан хоче орендувати капітана Манчестер Сіті, вже підготувавши для нього майбутній контракт
Кайл Вокер
Sky Sports

Мілан та Манчестер Сіті продовжують вести переговори щодо Кайла Вокера, який хоче залишити стан чинного чемпіона Англії.

Про це повідомляє журналіст Calciomercato Даніеле Лонго.

За інформацією джерела, "россонері" сподіваються оформити безкоштовну оренду 34-річного англійця з правом викупу після цього сезону.

А для самого правого захисника італійський клуб підготував контракт до літа 2027 року, за яким він отримуватиме 4 мільйони євро.

Окрім Мілана, на трансфер Кайла Вокера також перетендують колективи із Саудівської Аравії.

Раніше стало відомо, що Мілан також обговорює з Галатасараєм трансфер правого захисника, який може звільнити місце під Кайла Вокера.

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Мілан

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