Звільнити місце під Вокера: суперник Динамо намагається підписати захисника Мілана

Галатасарай зв'язався з Міланом, щоб обговорити можливий переїзд Емерсона Рояла до Туреччини.

Про такий розвиток подій повідомляє Фабріціо Романо.

Згідно з джерелом, клуби вже провели первинні переговори щодо 26-річного бразильця. На думку турецького колективу, правий захисник "россонері" зможе підсилити команду Окана Бурука.

Трансфер Емерсона в свою чергу може допомогти італійцям підписати Кайла Вокера з Манчестер Сіті. Нещодавно головний тренер "містян" Жузеп Гвардіола повідомив, що капітан його команди хоче піти у пошуках нового виклику.

Емерсон Роял тільки минулого літа змінив Тоттенгем на Мілан. Його перехід обійшовся "дияволам" у 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, що завтра, 21 січня, Галатасарай прийматиме Динамо у межах сьомого туру основного етапу Ліги Європи. Стартовий свисток цієї зустрічі прозвучить о 17:30 за київським часом.