Мілан домігся свого: Ернандес готовий прийняти пропозицію Аль-Хіляля

Лівий захисник Мілана Тео Ернандес відкритий до переїзду до Саудівської Аравії, де на нього очікує Аль-Хіляль.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Вчора, 22 червня, з'явилася інформація, що клуби домовилися між собою про трансфер 27-річного француза. Залишалося тільки переконати самого футболіста прийняти пропозицію саудівського колектива, оскільки до цього він не бажав залишати Європу.

Проте, за інформацією джерела, ситуація змінилася. Протягом наступних кількох днів мають розпочатися переговори між Аль-Хілялем та Ернандесом, який вперше дав зрозуміти, що він готовий приєднатися до команди Сімоне Індзагі.

Нагадаємо, що Мілан більше не розраховує на Тео Ернандеса, чий контракт завершиться через рік. Футболіст бажав повернутися в Атлетико, проте "кольчонерос" не змогли домовитися з "россонері" про суму трансферу.

Паралельно із цим італійський колектив погрожує Ернандесу втратою року кар'єри. "Дияволи" не планують давати йому ігрову практику в наступному сезоні, якщо він не погодиться залишити клуб.