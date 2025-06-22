Аль-Хіляль домовився з Міланом про трансфер Ернандеса та очікує на рішення гравця

Мілан домовився із саудівським Аль-Хілялем про перехід віцекапітана команди Тео Ернандеса.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Клуби вже узгодили трансфер, однак Аль-Хіляль очікує на рішення французького лівого захисника.

Ернандес більше не є частиною проєкту італійського клубу, який після зриву переговорів з мадридським Атлетико сподівається, що футболіст все ж таки погодиться на пропозицію Аль-Хіляля.

Варто зазначити, що Мілан погрожує Ернандесу відсутністю ігрової практики, якщо цього літа його ніхто не придбає.

Протягом всього сезону "россонері" намагалися домовитися з Ернандесом про новий контракт, але справа до підписання угоди так і не дійшла. Контракт футболіста з італійським клубом розрахований до літа 2026 року.

У кампанії-2024/25 Тео Ернандес провів 49 матчів, у яких записав на свій рахунок 5 голів та 6 асистів. Transfermarkt оцінює його в 40 мільйонів євро.