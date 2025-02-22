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Миколенко – у стартовому складі Евертона на матч із Манчестер Юнайтед

Олександр Булава — 22 лютого 2025, 13:32
Миколенко – у стартовому складі Евертона на матч із Манчестер Юнайтед
Віталій Миколенко
Getty Images

Український захисник Віталій Миколенко потрапив у стартовий склад Евертона на матч 26 туру Англійської Прем'єр-ліги з Манчестер Юнайтед.

Цього сезону Миколенка взяв участь у 24 іграх, у яких 25-річний українець відзначився одним асистом та двома попередженнями.

Зустріч розпочнеться о 14:30 за київським часом. Трансляція доступна на Setanta Sport.

Перед стартом цього матчу команда українського футболіста посідає 14 місце таблиці АПЛ, маючи в активі 30 очок. У МЮ 29 балів та 15 позиція.

Нагадаємо, вчора відбувся черговий матч топчемпіонату за участю українця – Брентфорд із Ярмолюком у складі розгромив Лестер.

Чемпіонат Англії, АПЛ Евертон Віталій Миколенко

Евертон

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