Миколенко – у стартовому складі Евертона на матч із Манчестер Юнайтед

Український захисник Віталій Миколенко потрапив у стартовий склад Евертона на матч 26 туру Англійської Прем'єр-ліги з Манчестер Юнайтед.

Цього сезону Миколенка взяв участь у 24 іграх, у яких 25-річний українець відзначився одним асистом та двома попередженнями.

Зустріч розпочнеться о 14:30 за київським часом. Трансляція доступна на Setanta Sport.

Your Toffees to take on Manchester United! 🔵 pic.twitter.com/Wj4Z6yGSGc — Everton (@Everton) February 22, 2025

Перед стартом цього матчу команда українського футболіста посідає 14 місце таблиці АПЛ, маючи в активі 30 очок. У МЮ 29 балів та 15 позиція.

Нагадаємо, вчора відбувся черговий матч топчемпіонату за участю українця – Брентфорд із Ярмолюком у складі розгромив Лестер.