Миколенко вийде в основі Евертона на матч проти Саутгемптона

Захисник збірної України Віталій Миколенко потрапив до основного складу Евертона на матч 10 туру чемпіонату Англії проти Саутгемптона.

Про це повідомляє клубна пресслужба.

Для українського оборонця це третій поспіль вихід у стартовому складі. Раніше через пошкодження захисник пропустив матч 7-го туру з Ньюкаслом (0:0), а також не поїхав на жовтневі матчі збірної України у Лізі націй-2024/25.

Сумарно у поточному сезоні на рахунку Миколенка один асист у 8 матчах за "Ірисок" в усіх турнірах.

Поєдинок розпочнеться о 17:00 за київським часом, трансляція зустрічі доступна на OTT-платформі Setanta Sports.

Раніше повідомлялося, що португальський тренер Жозе Моурінью може очолити Евертон.